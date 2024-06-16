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Военная операция на Украине ,  
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Медведчук предупредил о новых референдумах при отказе от плана Путина

Сюжет
Военная операция на Украине

Если Украина не примет инициативу российского президента Владимира Путина по урегулированию конфликта, то ее ждут новые референдумы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Если бы не было государственного переворота на Украине в 2014 году, из ее состава не вышли бы Крым и Севастополь. Если бы выполнили минские соглашения, не провозгласили бы независимость ДНР и ЛНР», — сказал он. В случае выполнения договоренностей 2022 года, из состава Украины не вышли бы Запорожская и Херсонская области, продолжил Медведчук.

Пе его словам, жители этих регионов «воспользовались своим правом на самоопределение», и «этот процесс продолжится». Отказ от предложения Путина, считает он, «будет означать исчезновение Украины как государства».

На Украине против Медведчука открыто несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Он покинул страну в рамках обмена пленными с Россией. В начале 2023 года Медведчука лишили украинского гражданства.

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Владимир Путин

Путин, выступая 14 июня в МИД, представил условия запуска переговорного процесса с Украиной. Среди них — вывод украинских военных с территории ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей; нейтральный статус Украины, а также снятие санкций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение ультиматумом.

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Теги
Виктор Медведчук Украина Владимир Путин переговоры мирное урегулирование

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