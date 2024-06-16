Медведчук предупредил о новых референдумах при отказе от плана Путина

Если Украина не примет инициативу российского президента Владимира Путина по урегулированию конфликта, то ее ждут новые референдумы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Если бы не было государственного переворота на Украине в 2014 году, из ее состава не вышли бы Крым и Севастополь. Если бы выполнили минские соглашения, не провозгласили бы независимость ДНР и ЛНР», — сказал он. В случае выполнения договоренностей 2022 года, из состава Украины не вышли бы Запорожская и Херсонская области, продолжил Медведчук.

Пе его словам, жители этих регионов «воспользовались своим правом на самоопределение», и «этот процесс продолжится». Отказ от предложения Путина, считает он, «будет означать исчезновение Украины как государства».

На Украине против Медведчука открыто несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Он покинул страну в рамках обмена пленными с Россией. В начале 2023 года Медведчука лишили украинского гражданства.

Путин, выступая 14 июня в МИД, представил условия запуска переговорного процесса с Украиной. Среди них — вывод украинских военных с территории ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей; нейтральный статус Украины, а также снятие санкций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение ультиматумом.