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Покушение на Чибиса ,  
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Губернатора Чибиса доставили в областную больницу в Мурманске

Губернатора Мурманской области доставили на вертолете в областную больницу
Сюжет
Покушение на Чибиса
Фото: andrey_chibis / Telegram
Фото: andrey_chibis / Telegram

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса доставили в областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина, сообщает городской оперштаб.

«В настоящее время глава региона находится в отделении интенсивной терапии и реанимации», — говорится в публикации. Он хорошо перенес эвакуацию, добавили в оперштабе. Его доставили из Кировска вертолетом.

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Фото:Саид Царнаев / РИА Новости

Вечером 4 апреля на Чибиса напали с ножом после встречи с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Губернатор получил ранение в живот, его госпитализировали и прооперировали. В Минздраве сообщили, что он остается в тяжелом состоянии.

Нападавшим оказался 42-летний местный житель. Он объяснил свои действия «неприязнью к губернатору», хотя лично не был с ним знаком. Мужчине назначили психиатрическую экспертизу.

Обязанности Чибиса временно исполняет его заместитель Надежда Аксенова.

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Андрей Чибис

губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
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