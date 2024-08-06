Гольфист в Сакраменто успел увернуться от упавшего самолета. Видео

В американском городе Сакраменто самолет упал на территорию гольф-комплекса, сообщает издание Independent.

Инцидент произошел в гольф-комплексе Haggin Oaks. На опубликованных кадрах видно, как небольшой самолет резко приземляется и на скорости скользит по его территории.

Самолет проехал рядом с мужчиной, который находился в это время на лужайке для игры в гольф, он успел вовремя отскочить.

По данным местной пожарной службы, самолет вылетел с авиабазы Макклеллан. На высоте около 400 футов (почти 122 м. — РБК) у него произошел «полный механический сбой». Как отметили в пожарной службе, никто из тех, кто находился на земле, не пострадал. Сам пилот получил незначительные травмы.

В конце июля легкомоторный самолет упал в Северном Йоркшире в Англии. В результате крушения погибли два человека: пилот и пассажир. Им было примерно по 20 лет.