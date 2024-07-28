При падении легкого самолета на севере Англии погибли два человека

Фото: Nigel Roddis / PA Images / Reuters

В результате крушения легкомоторного самолета в Северном Йоркшире в Англии погибли два человека, сообщает пресс-служба местной полиции.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли пилот воздушного судна и пассажир, им было около 20 лет. Родственников жертв уже проинформировали о случившемся, началась процедура опознания.

24 июля при крушении самолета авиакомпании Saurya Airlines в аэропорту в Непале погибли 18 человек. Одного человека достали живым из-под обломков.

Авиакатастрофа произошла, когда самолет взлетал. Очевидцы рассказали изданию The Kathmandu Post, что борт при взлете накренился и задел крылом землю, сразу после этого он загорелся.

На борту воздушного судна не было пассажиров, там находились только технические специалисты. Единственный выживший — 37-летний командир воздушного судна Маниш Ратна Шакья.