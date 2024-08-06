В Росавиации сообщили о штатной работе аэропорта Кольцово после давки

Аэропорт Кольцово (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге после инцидента с массовой давкой работает в обычном режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Екатеринбургский аэропорт Кольцово (код ICAO: USSS) работает штатно, принимает и отправляет рейсы», — написал он.

Кореняко напомнил, что прошлой ночью в зоне пограничного контроля кто-то из пассажиров спровоцировал панику, началась давка. «Сейчас в причинах произошедшего разбираются компетентные органы», — добавил он.

Во время инцидента пострадали два человека, но медики аэропорта оказали им помощь.

По словам очевидцев, паника и последовавшая за ней массовая давка начались после криков о якобы заложенной бомбе и выстрелах.