В Росавиации сообщили о штатной работе аэропорта Кольцово после давки
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге после инцидента с массовой давкой работает в обычном режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Екатеринбургский аэропорт Кольцово (код ICAO: USSS) работает штатно, принимает и отправляет рейсы», — написал он.
Кореняко напомнил, что прошлой ночью в зоне пограничного контроля кто-то из пассажиров спровоцировал панику, началась давка. «Сейчас в причинах произошедшего разбираются компетентные органы», — добавил он.
Во время инцидента пострадали два человека, но медики аэропорта оказали им помощь.
По словам очевидцев, паника и последовавшая за ней массовая давка начались после криков о якобы заложенной бомбе и выстрелах.
В Подмосковье предложили реформу правил перевода земли под дома и дачи
Bloomberg уволил репортера, сорвавшего эмбарго об обмене заключенными
«Благословение небожителей» и «К себе нежно» стали книжными бестселлерами
Президент Азербайджана принял в Баку Сергея Шойгу
«Яндекс» запустил сервис бюджетного такси «Везет»
Президент Бангладеш распустил парламент
Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке
Бэнкси представил новую работу
Подборка каналов РБК в Telegram