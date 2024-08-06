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Военная операция на Украине ,  
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Крымчанину дали 18 лет заочно за вступление в ВСУ

Суд в Крыму приговорил крымчанина к 18 годам за вступление в ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Жителя Крыма заочно признали виновным в государственной измене и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. О решении суда сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Суд установил, что в феврале 2022 года обвиняемый прошел обучение и вступил в спецподразделение ВС Украины, а также получил военную форму и огнестрельное оружие. С этого момента мужчина принимает участие в боевых действиях против российских военных.

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Подсудимый был объявлен в международный розыск, так как скрывался от следствия. Суд заочно приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и девять месяцев.

Ранее за государственную измену и помощь Украине был осужден житель Амурской области. По данным спецслужбы, местный житель оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам задержанного, он переводил личные деньги для поддержки армии в украинский Нацбанк. Мужчина знал, что донаты могут быть использованы против безопасности России, сообщала ФСБ.

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