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Военная операция на Украине ,  
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Экс-вице-президента Газпромбанка заочно арестовали по делу о госизмене

Сюжет
Военная операция на Украине

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан иноагентом) по делу о госизмене, сообщает в телеграм-канале пресс-служба судов общей юрисдикции города.

«Суд удовлетворил ходатайство и избрал Волобуеву меру пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента пересечения им границы России <...> либо с момента задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.

Волобуева обвиняют в совершении преступления по ст. 275 УК (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации).

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Бывший вице-президент Газпромбанка находится в международном розыске. После начала военной операции он уехал из России и вступил в подразделение вооруженных сил Украины.

Одновременно с Волобуевым заочно арестовали еще двоих россиян, в частности бывшего адвоката и игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан иноагентом, включен в реестр экстремистов), которого обвиняют по тем же статьям, что и Волобуева. В июне его заочно приговорили к восьми с половиной годам по делу о фейках о российской армии.

Кроме того, заочно арестован бывший российский военнослужащий Александр Дубинин, боевик «Русского добровольческого корпуса» (РДК, группировка признана террористической и запрещена в России). Как и Волобуева, его обвиняют по ст. 275 УК, а также по ч. 1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности).

Дубинин служил в спецназе ГРУ. В 2014 году на Украине его осудили за шпионаж и приговорили к 13 годам лишения свободы. Однако он освободился раньше и вступил в ряды РДК.

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Теги
Газпромбанк госизмена Лефортовский суд Военная операция на Украине
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