«РИА Новости» узнали о сотрудничестве главы «Патриота» со следствием

Глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров оказывают содействие следствию по делу о мошенничестве, рассказали «РИА Новости» в правоохранительных органах.

«Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием», — сказал собеседник агентства.

В июле 2024 года силовики приезжали в парк «Патриот» и проводили там следственные действия. Источники агентства ТАСС утверждали, что это было связано с расследованием дела о хищении более ₽40 млн при госзакупках.

Ахмедова задержали 5 августа 2024 года вместе с Шестеровым. По версии следствия, они причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в отношении обоих завели дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество.