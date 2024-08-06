«РИА Новости» узнали о сотрудничестве главы «Патриота» со следствием
Глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров оказывают содействие следствию по делу о мошенничестве, рассказали «РИА Новости» в правоохранительных органах.
«Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием», — сказал собеседник агентства.
В июле 2024 года силовики приезжали в парк «Патриот» и проводили там следственные действия. Источники агентства ТАСС утверждали, что это было связано с расследованием дела о хищении более ₽40 млн при госзакупках.
Ахмедова задержали 5 августа 2024 года вместе с Шестеровым. По версии следствия, они причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в отношении обоих завели дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество.
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