Число погибших в ходе протестов в Бангладеш выросло до 135 человек
В результате беспорядков в Бангладеш число погибших выросло до 135 человек. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.
Протесты в стране начались в конце июня, их участники требовали положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Противники системы назвали ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость.
В выходные, 4 августа, протесты вспыхнули с новой силой. 5 августа протестующие ворвались в резиденцию премьер-министра страны и главы МВД. Хасина на фоне протестов ушла в отставку. Она была у власти с 2009 года, в январе этого года ее переизбрали на четвертый срок, оппозиция бойкотировала выборы.
Главком армии генерал Вакар-уз-Заман объявил, что в Бангладеш будет сформировано временное правительство.
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