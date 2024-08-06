Число погибших в ходе протестов в Бангладеш выросло до 135 человек

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

В результате беспорядков в Бангладеш число погибших выросло до 135 человек. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

Протесты в стране начались в конце июня, их участники требовали положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Противники системы назвали ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавила движение за независимость.

В выходные, 4 августа, протесты вспыхнули с новой силой. 5 августа протестующие ворвались в резиденцию премьер-министра страны и главы МВД. Хасина на фоне протестов ушла в отставку. Она была у власти с 2009 года, в январе этого года ее переизбрали на четвертый срок, оппозиция бойкотировала выборы.

Главком армии генерал Вакар-уз-Заман объявил, что в Бангладеш будет сформировано временное правительство.

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