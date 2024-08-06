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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремел взрыв

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Харькове прозвучал взрыв, сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

«Взрыв в Харькове», — написал он. Синегубов уточнил, что удар пришелся по центральной части города.

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Об ударе по центру Харькова также сообщил мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что при этом пострадало здание поликлиники. Информация о раненых и разрушении уточняется.

Власти города периодически сообщают о взрывах. В частности, взрывы в городе также прозвучали в ночь на 6 августа. В 0:36 мск в регионе объявили воздушную тревогу. 29 июля Синегубов заявил о пожаре на объекте инфраструктуры в Харькове после обстрела.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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