В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прозвучал взрыв, сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
«Взрыв в Харькове», — написал он. Синегубов уточнил, что удар пришелся по центральной части города.
Об ударе по центру Харькова также сообщил мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что при этом пострадало здание поликлиники. Информация о раненых и разрушении уточняется.
Власти города периодически сообщают о взрывах. В частности, взрывы в городе также прозвучали в ночь на 6 августа. В 0:36 мск в регионе объявили воздушную тревогу. 29 июля Синегубов заявил о пожаре на объекте инфраструктуры в Харькове после обстрела.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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