Над Брянской и Курской областями уничтожили 13 украинских БПЛА

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

В Курской области ликвидировали 11 украинских БПЛА, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Всего в ночь на 6 августа над регионом уничтожили 14 дронов.

Власти Брянской области периодически сообщают об атаках украинских БПЛА на регион. В частности, 31 июля в области сбили три украинских беспилотника. Позднее обнаружили и уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет