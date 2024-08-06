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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской и Курской областями уничтожили 13 украинских БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

В Курской области ликвидировали 11 украинских БПЛА, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Всего в ночь на 6 августа над регионом уничтожили 14 дронов.

Над Брянской областью уничтожили три беспилотника
Политика
Фото:Global Look Press

Власти Брянской области периодически сообщают об атаках украинских БПЛА на регион. В частности, 31 июля в области сбили три украинских беспилотника. Позднее обнаружили и уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет

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Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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