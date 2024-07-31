Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили три украинских дрона

Над Брянской областью уничтожили три беспилотника

Система противовоздушной обороны сбила три украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений не было. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил Богомаз.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.

Ночью 29 июля российская ПВО сбила пять беспилотников самолетного типа над регионом. Пострадавших и разрушений также не было.

В ночь на 31 июля регион также подвергся атаке дрона, но противовоздушная оборона уничтожила его, сообщил глава Брянской области.