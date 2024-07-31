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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью уничтожили три беспилотника

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили три украинских дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

Система противовоздушной обороны сбила три украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений не было. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил Богомаз.

В Калужской области сбили беспилотник самолетного типа
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С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.

Ночью 29 июля российская ПВО сбила пять беспилотников самолетного типа над регионом. Пострадавших и разрушений также не было.

В ночь на 31 июля регион также подвергся атаке дрона, но противовоздушная оборона уничтожила его, сообщил глава Брянской области.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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