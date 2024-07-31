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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны», — написал он.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, уточнил глава региона.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз

После начала специальной военной операции ряд регионов России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Утром 31 июля над Брянской областью сбили три беспилотника. В ночь на 31 июля регион также подвергся атаке дрона.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники ПВО Минобороны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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