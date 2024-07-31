Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны», — написал он.
В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, уточнил глава региона.
После начала специальной военной операции ряд регионов России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.
Утром 31 июля над Брянской областью сбили три беспилотника. В ночь на 31 июля регион также подвергся атаке дрона.
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