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Политика ,  
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Активы директора парка «Патриот» арестовали по делу о хищении

Директора «Патриота» Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова задержали 5 августа. Им вменяют мошенничество
Вячеслав Ахмедов
Вячеслав Ахмедов (Фото: Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»)

По делу о хищении в парке «Патриот» на активы полковника Вячеслава Ахмедова и генерал-майора Владимира Шестерова наложили обеспечительный арест, сообщает ТАСС и РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Ахмедов является директором парка «Патриот» в Московской области, Шестеров — замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны. По версии следствия, оба причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Ирина Петренко, дело в отношении должностных лиц парка и завели по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Решается вопрос об избрании Шестерову меры пресечения, добавила она, а Ахмедова уже арестовали.

Парк «Патриот» рядом с подмосковной Кубинкой открылся в 2015 году, его общая площадь составляет 3,5 тыс. га. На территории находятся главный храм Вооруженных сил, музеи, отель, зона реконструкции исторических событий, «партизанская деревня».

СК сообщил о генерал-майоре в деле директора парка «Патриот»
Политика
Вячеслав&nbsp;Ахмедов (справа)

В июле силовики приезжали в парк «Патриот» и проводили следственные действия. Источники агентства ТАСС утверждали, что это было связано с расследованием дела о хищении более 40 млн руб. при госзакупках. Они уточнили, что следственные действия в «Патриоте» не имеют отношения к делу бывшего замминистра обороны и экс-руководителя «Оборонстроя» Тимура Иванова, занимавшегося в том числе и строительством парка в Подмосковье.

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Мир Ландау, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
парк «Патриот» арест хищение
Материалы по теме
Силовики задержали директора парка «Патриот»
Общество
ТАСС связал приезд следователей в «Патриот» с хищением 40 млн руб.
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В парке «Патриот» начались следственные действия
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