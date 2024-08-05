В Харькове прогремели взрывы

В Харькове слышны взрывы, сообщает «Суспiльне». «Зеркало недели» пишет о работе ПВО.

В Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

Ночью 3 августа в Одессе прозвучали взрывы. Об этом глава города Геннадий Труханов сообщил около 01:38 мск. За несколько минут до этого в регионе объявили воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.