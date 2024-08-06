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Политика ,  
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Президент Ирана заявил Шойгу о конце эпохи превосходства США

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает агентство IRNA.

Иранский лидер в разговоре с Шойгу назвал развитие отношений с Россией как стратегическим партнером одним из приоритетов внешней политики Тегерана.

«Эпоха превосходства некоторых стран в мире, в том числе США, прошла. Сотрудничество Ирана и России в целях распространения многополярности будет способствовать повышению уровня безопасности во всем мире», — заявил Пезешкиан.

Кроме того, политик призвал к ускорению работы над реализацией соглашений, заключенных между Ираном и Россией. В рамках встречи президент страны также затронул тему кризиса на Ближнем Востоке. Пезешкиан раскритиковал поддержку Израиля Вашингтоном и поблагодарил Москву за позицию по ситуации в секторе Газа.

Шойгу прибыл в Иран для переговоров
Политика
Сергей Шойгу

В рамках визита в Иран Шойгу также провел встречи с секретарем высшего совета нацбезопасности республики Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба иранских вооруженных сил Мохаммадом Багери.

Последний раз Шойгу приезжал в Иран в сентябре, когда он еще занимал пост министра обороны. Он провел ряд переговоров с военным руководством республики. В конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин готовится к встрече с Пезешкианом на полях саммита БРИКС. Форум состоится 22–24 октября в Казани.

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Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
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