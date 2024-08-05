Путин распространил выплаты в случае гибели на сотрудников СК

Путин распространил на сотрудников СК выплату в случае гибели на спецоперации

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В случае гибели сотрудников Следственного комитета (СК) в ходе боевых действий на Украине их семьям будет выплачиваться 5 млн руб. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При ранении в ходе военной операции работники СК получат 3 млн руб.

Мера касается сотрудников ведомства, выполняющих задачи на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины.

В марте 2022 года Путин подписал указ о таких выплатах семьям погибших военнослужащих и самим военным в случае ранения в зоне спецоперации. Спустя два года меру поддержки распространили на гражданских сотрудников Минобороны и силовых ведомств, однако работники Следкома в перечень не вошли.

В январе президент пообещал рассмотреть вопрос о распространении подобных выплат на взрослых детей.