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Военная операция на Украине ,  
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Путин распространил выплаты в случае гибели на гражданский персонал ВС

Путин расширил выплату в случае гибели в военной операции на гражданских лиц
Сюжет
Военная операция на Украине
Выплаты в 5 млн руб. теперь полагаются родственникам в случае гибели гражданского персонала Вооруженных сил России и силовых ведомств. Ранее они были предусмотрены только для семей военнослужащих
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о выплате семьям гражданских сотрудников Минобороны и силовых ведомств в 5 млн руб. в случае их гибели в ходе военной операции на Украине. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил (ВС) России, федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций федеральной таможенной службы (ФТС), которые участвовали в военной операции. Также указ предусматривает выплату в 3 млн руб. в случае, если такие сотрудники получат ранение.

Согласно документу, в случае гибели таких лиц единовременная выплата в размере 5 млн руб. осуществляется в равных долях супруге (супругу), родителям, несовершеннолетним детям, а также детям старше 18 лет, ставшим инвалидами, и детям в возрасте до 23 лет, которые обучаются по очной форме обучения.

В марте 2022 года Путин подписал указ о том, что семьи погибших военнослужащих получат единовременную выплату 5 млн руб., а в случае ранения военный получит 3 млн руб. Согласно закону тем, кто был ранен, помимо дополнительных выплат в размере 3 млн руб. разово перечислят по 2,9 млн руб. в случае признания их негодным к военной службе.

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Ранее аналогичные выплаты были назначены в случае гибели или ранения военнослужащих и других участников специальной военной операции.

Новый указ также распространяет выплаты на тех, кто принимал «непосредственное участие в обеспечении выполнения специальных задач» в Сирии начиная с 30 сентября 2015 года.

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Правительство должно обеспечить финансирование новых выплат, а причастные федеральные госорганы — определить порядок и условия их получения. Получение таких выплат не будет учитываться при предоставлении иных мер социальной поддержки, говорится в указе.

В январе Путин обещал рассмотреть вопрос, чтобы распространить выплаты при гибели в военной операции в том числе и на взрослых детей. 11 марта президент поручил правительству до 1 июля 2024 года рассмотреть такой вопрос.

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Владимир Путин

политик, президент России
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