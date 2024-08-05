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«РИА Новости» узнало подробности об имуществе арестованного Шестерова

Генерал Шестеров задекларировал небольшую квартиру и автомобили
Владимир Шестеров
Владимир Шестеров (Фото: Минобороны России)

Арестованный по делу о мошенничестве в парке «Патриот» заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров владел небольшой квартирой и автомобилем, сообщило «РИА Новости».

В 2017 году в пользовании у генерал-майора, согласно поданной им декларации, была квартира площадью 35,3 кв. м и автомобиль Skoda Yeti, за год он заработал 3,076 млн руб. В 2018 году Шестеров приобрел мотоцикл Harley Davidson ХG750 (2015 года).

В 2019 году годовые доходы генерала снизились до 2,7 млн руб., в 2020 году они составили 2,8 млн руб. Тогда же в пользовании появилась новая квартира площадью 71 кв. м.

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В июле силовики приезжали в парк «Патриот» и проводили следственные действия. ТАСС писал со ссылкой на правоохранительные органы, что приезд следователей был связан с хищением 40 млн руб.

3 августа был арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, через два дня был задержан и Шестеров.

Против обоих было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). По версии следствия, Шестеров и Ахмедов причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

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