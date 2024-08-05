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Бывшего топ-менеджера «Ил» приговорили к шести годам за мошенничество

Андрей Новожилов
Андрей Новожилов (Фото: ilyushin.org)

Бывший замглавы ПАО «Ил» по проектированию — начальник ОКБ предприятия Андрей Новожилов получил шесть лет колонии за мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями, передает ТАСС.

В деле есть еще два фигуранта — директор Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (ЦПКТ МАИ) Вячеслав Хван и его подчиненный Игорь Титов. Первый получил пять лет колонии, второго приговорили к 4,5 годам условно.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Савеловского суда.

«Коммерсантъ» пишет, что дело против них рассматривается с апреля прошлого года. Новожилову инкриминировали ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 201 УК (мошенничество и злоупотребление полномочиями), а Хвану и Титову — (ч. 4 ст. 159 УК, ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК — то есть соучастие в злоупотреблении полномочиями.

Дело против фигурантов связано с хищением средств, выделенных на разработку военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А. Минобороны в 2012-м заключило соответствующий госконтракт с ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Соисполнителем стал ульяновский завод ПАО «Ил» — Авиастар, входящий в структуру ОАК. Завод привлек к проекту МАИ — там разрабатывали крыло для Ил-76 МД-90А.

По версии следствия, с декабря 2014-го по октябрь 2018 года руководством «Ил» были перечислены средства в МАИ «за якобы выполненные работы» по договорам, касающимся проекта, и часть средств была похищена. Изначально шла речь о 18 млн руб., потом сумма уменьшилась почти в пять раз — до 4,2 млн руб.

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