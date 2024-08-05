Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности

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В Курской области объявили ракетную опасность, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале и попросил жителей пойти в укрытия.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорится в сообщении.

В Курской области регулярно объявляют ракетную опасность. Так, это произошло накануне, 4 августа, тогда же воздушную тревогу объявили еще в двух регионах: в Белгородской и Воронежской областях.

Ракетная опасность также была объявлена на территориях Курской и Белгородской областей за день до этого, 3 августа.