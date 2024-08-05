Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности
В Курской области объявили ракетную опасность, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале и попросил жителей пойти в укрытия.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорится в сообщении.
В Курской области регулярно объявляют ракетную опасность. Так, это произошло накануне, 4 августа, тогда же воздушную тревогу объявили еще в двух регионах: в Белгородской и Воронежской областях.
Ракетная опасность также была объявлена на территориях Курской и Белгородской областей за день до этого, 3 августа.
Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку
Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы
Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану
Силовики задержали директора парка «Патриот»
Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета
Причины резкого падения криптовалют
Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься
Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%
Подборка каналов РБК в Telegram