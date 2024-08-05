 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Курской области объявили ракетную опасность, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале и попросил жителей пойти в укрытия.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорится в сообщении.

В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
Политика
Фото:Антон Вергун / ТАСС

В Курской области регулярно объявляют ракетную опасность. Так, это произошло накануне, 4 августа, тогда же воздушную тревогу объявили еще в двух регионах: в Белгородской и Воронежской областях.

Ракетная опасность также была объявлена на территориях Курской и Белгородской областей за день до этого, 3 августа.

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Силовики задержали директора парка «Патриот»

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

Причины резкого падения криптовалют

Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься

Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
ракеты Курская область Алексей Смирнов
Материалы по теме
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
Политика
В Белгороде и Курской области объявили ракетную опасность
Политика
Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 17:54
Антонов заявил о дискуссиях о поставке оружия недружественным США странамПолитика, 18:42
В июле почти в половине из крупных городов снизились цены на жильеНедвижимость, 18:36
Винер отреагировала на заявление о кампании США против российского спортаСпорт, 18:34
Сын экс-премьера Бангладеш заявил, что его мать «разочарована»Политика, 18:33
Глава МЧС Крыма подал в отставку после разговора с АксеновымПолитика, 18:13
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 18:12
Захарова заявила о сенсационных деталях в деле о покушении на ТрампаПолитика, 18:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Жителей Курской области предупредили о ракетной опасностиПолитика, 18:05
Единственная в 2024 году 400-балльница по ЕГЭ выбрала БауманкуОбщество, 18:05
Официальный курс доллара США упал ниже ₽85 впервые с конца июняИнвестиции, 17:52
При атаке дрона на автобус в Белгородской области погиб мужчинаПолитика, 17:50
Экс-глава Google и генерал увидели неготовность США к войнам будущегоПолитика, 17:42
Следствие проверит дела директора парка «Патриот» за последние три годаОбщество, 17:39
Байлз осталась без золота в двух видах. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 17:33