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Военная операция на Украине ,  
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В трех регионах России объявили ракетную опасность

В Белгородской, Воронежской и Курской областях объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

В Белгородской, Воронежской и Курской областях объявлена ракетная опасность, сообщили губернаторы этих регионов в телеграм-каналах.

Они призвали граждан пройти в укрытия, подвалы или комнаты без окон со сплошными стенами.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о введении режима ракетной опасности в 15:48 мск. Спустя шесть минут врио курского губернатора Алексей Смирнов также написал, что в регионе объявлена воздушная тревога. Еще через пару минут о ракетной опасности сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В 16:19 был объявлен отбой ракетной опасности в Белгородской области, в 16:20 — в Курской, в 16:23 — в Воронежской.

Приграничные российские регионы регулярно подергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины, в Белгородской и Курской областях воздушную тревогу объявляют практически каждый день.

Утром 4 августа Гладков сообщил об ударе украинского беспилотника по многоквартирному дому в белгородском городе Шебекино, в результате погибла женщина.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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