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Стал известен срок ареста директора парка «Патриот»

Директора парка «Патриот» арестовали до 21 сентября по делу о мошенничестве
Вячеслав Ахмедов
Вячеслав Ахмедов (Фото: Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»)

235-й гарнизонный военный суд арестовал директора подмосковного парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова до 21 сентября, сообщает ТАСС.

Мера пресечения была избрана судом еще два дня назад, 3 августа, уточнили агентству в суде. Там отметили, что Ахмедов не является военнослужащим.

Источник РБК, знакомый с ходом оперативных мероприятий, а также источник, близкий к руководству, сообщили о задержании Ахмедова 5 августа. В Следственном комитете позднее рассказали, что в рамках дела также был задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров.

После задержания директора на допрос увезли сотрудников парка «Патриот»
Общество
Вячеслав Ахметов

По версии следствия, задержанные вместе с другими соучастниками причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), статья предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что на допрос были также доставлены несколько сотрудников парка «Патриот».

РБК направил запрос в 235-й военный гарнизонный суд.

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«Патриот» Вячеслав Ахмедов арест мошенничество новости
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