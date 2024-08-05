Стал известен срок ареста директора парка «Патриот»
235-й гарнизонный военный суд арестовал директора подмосковного парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова до 21 сентября, сообщает ТАСС.
Мера пресечения была избрана судом еще два дня назад, 3 августа, уточнили агентству в суде. Там отметили, что Ахмедов не является военнослужащим.
Источник РБК, знакомый с ходом оперативных мероприятий, а также источник, близкий к руководству, сообщили о задержании Ахмедова 5 августа. В Следственном комитете позднее рассказали, что в рамках дела также был задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров.
По версии следствия, задержанные вместе с другими соучастниками причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), статья предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что на допрос были также доставлены несколько сотрудников парка «Патриот».
РБК направил запрос в 235-й военный гарнизонный суд.
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