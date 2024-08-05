После задержания директора на допрос увезли сотрудников парка «Патриот»

Вячеслав Ахметов (Фото: Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»)

Сотрудники силовых ведомств доставили на допрос несколько сотрудников парка «Патриот» после задержания директора организации Вячеслава Ахмедова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В июле 2024 года силовики приезжали в парк «Патриот» и проводили там следственные действия. Источники агентства ТАСС утверждали, что это было связано с расследованием дела о хищении более ₽40 млн при госзакупках.

Ахмедова задержали 5 августа 2024 года вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым. По версии следствия, они причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Ирина Петренко, в отношении обоих завели дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Решается вопрос об избрании Шестерову меры пресечения, Ахмедова уже арестовали.