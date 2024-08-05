После задержания директора на допрос увезли сотрудников парка «Патриот»
Сотрудники силовых ведомств доставили на допрос несколько сотрудников парка «Патриот» после задержания директора организации Вячеслава Ахмедова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В июле 2024 года силовики приезжали в парк «Патриот» и проводили там следственные действия. Источники агентства ТАСС утверждали, что это было связано с расследованием дела о хищении более ₽40 млн при госзакупках.
Ахмедова задержали 5 августа 2024 года вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым. По версии следствия, они причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Ирина Петренко, в отношении обоих завели дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Решается вопрос об избрании Шестерову меры пресечения, Ахмедова уже арестовали.
Парк «Патриот» рядом с подмосковной Кубинкой открылся в 2015 году, его общая площадь составляет 3,5 тыс. га. На территории находятся главный храм Вооруженных сил, музеи, отель, зона реконструкции исторических событий, «партизанская деревня».
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