Жителя Магадана приговорили к тюрьме за призывы «уничтожать русских»

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Суд приговорил жителя Магадана к двум годам колонии по статье о призывах к экстремизму, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника агентства, 42-летний мужчина «через Telegram активно поддерживал Украину, призывая единомышленников уничтожать русских».

Магаданский городской суд признал его виновным в призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета — ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса. Помимо двух лет заключения подсудимому запретили вести интернет-деятельность на протяжении трех лет. Приговор был оглашен 23 июля.

В июне суд в Москве арестовал сотрудника ФСИН за публичные призывы к терроризму. По версии следствия, он выступал против проведения Россией военной операции на Украине и разместил в WhatsApp статус «с призывом к террористической деятельности».

По данным ТАСС, обвиняемый Александр Смирнов работал в Научно-исследовательском институте ФСИН. Ему вменяют ч. 2. ст. 205.2 Уголовного кодекса, по которой грозит до семи лет лишения свободы.