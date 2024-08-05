Жителя Магадана приговорили к тюрьме за призывы «уничтожать русских»
Суд приговорил жителя Магадана к двум годам колонии по статье о призывах к экстремизму, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По словам собеседника агентства, 42-летний мужчина «через Telegram активно поддерживал Украину, призывая единомышленников уничтожать русских».
Магаданский городской суд признал его виновным в призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета — ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса. Помимо двух лет заключения подсудимому запретили вести интернет-деятельность на протяжении трех лет. Приговор был оглашен 23 июля.
В июне суд в Москве арестовал сотрудника ФСИН за публичные призывы к терроризму. По версии следствия, он выступал против проведения Россией военной операции на Украине и разместил в WhatsApp статус «с призывом к террористической деятельности».
По данным ТАСС, обвиняемый Александр Смирнов работал в Научно-исследовательском институте ФСИН. Ему вменяют ч. 2. ст. 205.2 Уголовного кодекса, по которой грозит до семи лет лишения свободы.
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