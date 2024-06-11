Работника ФСИН арестовали за призывы к терроризму из-за статуса WhatsApp

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал сотрудника ФСИН Александра Смирнова за публичные призывы к терроризму, сообщает пресс-служба городских судов общей юрисдикции.

Его арестовали на два месяца — до 10 августа 2024 года. Смирнову вменяют публичные призывы к осуществлению террористической действительности или оправдание терроризма, в том числе с использованием интернета — ч. 2. ст. 205.2 Уголовного кодекса. По этой статье грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, он выступил против проведения Россией военной операции на Украине и разместил в мессенджере WhatsApp статус «с призывом к террористической деятельности». ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН пишет, что арестованный работает в Научно-исследовательском институте ведомства.

В апреле против правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой завели уголовное дело по той же статье. Источники ТАСС сообщили, что поводом для этого стали посты девушки в соцсетях с негативными высказываниями о российской армии.