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Задержание подозреваемых в нападении на боксера Двали в Крыму. Видео

МВД показало кадры задержания подозреваемых в нападении на боксера Двали в Крыму

Задержание подозреваемых в нападении на боксера Двали в Крыму. Видео
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В Феодосии силовики задержали участников массовой драки, в ходе которой пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали. Видео задержания опубликовала представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

На кадрах видно, как правоохранители задерживают около семи человек в разных местах: во дворе дома, в квартире и частном доме. Волк уточнила, что подозреваемые — жители Крыма в возрасте от 21 до 31 года.

По данным Следственного комитета, трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочими.

Участников драки в Крыму обвинили в покушении на чемпиона мира по боксу
Общество
Дмитрий Двали

Массовая драка с участием Двали произошла 28 июля. Как заявил спортсмен, он и его друг были избиты группой мужчин, после того как попытались заступиться за другого молодого человека. «Увидели, что большая толпа избивает парня. Их было примерно человек 15. Мы не могли пройти мимо», — рассказывал боксер.

Двали при драке получил тяжелую травму глаза, из-за которой, вероятно, больше не сможет им видеть. Спортсмен допустил, что завершит карьеру из-за травмы. Его другу сломали руку.

Как сообщили в СК, девятерым участникам драки предъявлены обвинения в покушении на «убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга». Сам боксер и его товарищ признаны потерпевшими.

Дмитрию Двали 23 года. В 2022 году он выиграл чемпионат России, через год стал бронзовым призером чемпионата мира, а в 2024 году победил на чемпионате Европы по боксу в весовой категории до 54 кг.

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