Путин назвал жен лучшими психологами для участников военной операции

Матвиенко рассказала, что военные попросили у нее допустить их жен в санатории во время прохождения реабилитации, поскольку им нужна не только физическая и медицинская поддержка, но и психологическая

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Жены — лучшие психологи для участников военной операции на Украине, заявил президент Владимир Путин, поддержав инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Матвиенко, военнослужащие попросили разрешить их супругам отдыхать вместе с ними в санаториях в период прохождения реабилитации. «Знаете, нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая. Разрешите, чтобы жены с нами могли отдыхать в санатории», — пересказала просьбу военных Матвиенко.

«Это самые лучшие специалисты-психологи», — сказал Путин. Сенатор с ним согласилась.

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Спикер Совфеда считает, что в присутствии жен бойцы, проходящие период восстановления, будут лучше выполнять все медицинские рекомендации. Она отметила, что Совет Федерации совместно с Минобороны подготовит соответствующее предложение и внесет его.

В мае Путин подписал закон, разрешающий супругам погибших участников военной операции одновременно получать две пенсии. В документе говорится, что жены нескольких категорий погибших военных будут получать пенсию по потере кормильца при двух условиях — они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на пенсию. Речь идет о супругах умерших военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях, в том числе погибших в ходе военной операции.

Также правительство России поддержало инициативу о возможности признавать супругами граждан, отношения которых не были официально зарегистрированы, если один из них погиб или пропал без вести в зоне военной операции на Украине. Как уточнили в правительстве, гражданам потребуется доказать наличие отношений до наступления смерти или признания пропавшим без вести одного партнера из пары.