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Военная операция на Украине ,  
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Семьи погибших участников военной операции смогут получать две пенсии

Путин разрешил семьям погибших участников военной операции получать две пенсии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий супругам ⁠погибших участников военной операции одновременно получать две пенсии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе говорится, что жены нескольких категорий погибших военнослужащих будут получать пенсию по потере кормильца при двух условиях — они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на пенсию. Речь идет о супругах умерших военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях, в том числе погибших в ходе военной операции.

Дети погибших военных, которым назначили пенсию по потере кормильца, продолжат получать эту выплату. Таким образом, семье будут одновременно выплачивать две пенсии. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

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Ранее правительство России поддержало инициативу о возможности признавать супругами граждан, отношения которых не были официально зарегистрированы, если один из них погиб или пропал без вести в зоне военной операции на Украине. Новое положение предложили внести в закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса» России. Кабинет министров предложил дополнить проект положением о том, что эти лица не должны состоять в зарегистрированном браке с кем-то еще.

Как уточнили в правительстве, гражданам потребуется доказать наличие отношений до наступления смерти или признания пропавшим без вести одного партнера из пары. Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом при условии, что мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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