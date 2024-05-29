Семьи погибших участников военной операции смогут получать две пенсии
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий супругам погибших участников военной операции одновременно получать две пенсии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В законе говорится, что жены нескольких категорий погибших военнослужащих будут получать пенсию по потере кормильца при двух условиях — они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на пенсию. Речь идет о супругах умерших военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях, в том числе погибших в ходе военной операции.
Дети погибших военных, которым назначили пенсию по потере кормильца, продолжат получать эту выплату. Таким образом, семье будут одновременно выплачивать две пенсии. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
Ранее правительство России поддержало инициативу о возможности признавать супругами граждан, отношения которых не были официально зарегистрированы, если один из них погиб или пропал без вести в зоне военной операции на Украине. Новое положение предложили внести в закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса» России. Кабинет министров предложил дополнить проект положением о том, что эти лица не должны состоять в зарегистрированном браке с кем-то еще.
Как уточнили в правительстве, гражданам потребуется доказать наличие отношений до наступления смерти или признания пропавшим без вести одного партнера из пары. Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом при условии, что мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка.
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