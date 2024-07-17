Мэр Саранска ушел в отставку по собственному желанию
Глава городского округа Саранск в Мордовии Игорь Асабин ушел в отставку по собственному желанию, сообщила администрация города.
Асабин сложил свои полномочия 17 июля на заседании совета депутатов городского округа Саранск, уточнили в администрации. Сам Асабин пока никак свою отставку не прокомментировал.
Исполнять обязанности главы города будет директор департамента строительства администрации Саранска Владимир Быков.
Асабин родился 13 декабря 1968 года в Уральске Казахской ССР. С 1995 по 2006 год учился в саранском Московском университете потребкооперации, Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина, НИИ гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия. Кандидат исторических наук. В мае 2021 года окончил РАНХиГС в Высшей школе госуправления.
Начал работать в 1988 году в качестве слесаря в Куйбышевском МПО им. Фрунзе. С 1992-го по октябрь 2004 года занимал руководящие посты в коммерческих структурах. Затем работал в ЗАО «Торговый Дом АМО ЗИЛ» и в Государственной транспортной лизинговой компании.
С 2007 по 2021 год был помощником депутата Госдумы Сергея Попова. 29 декабря 2021 года избран главой городского округа Саранск.
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