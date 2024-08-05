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Военная операция на Украине ,  
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Осужденный за убийство девушки бывший Герой России вернулся на фронт

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Военная операция на Украине
Ирек Магасумов
Ирек Магасумов (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Уроженец Татарстана Ирек Магасумов, которого за убийство приговорили к 11 годам заключения и лишили звания Героя России, вернулся на фронт. Об этом сообщают издания «Татар-информ» и «Бизнес Online». РБК обратился за комментарием к адвокату Магасумова — Константину Елфимову.

По данным «Татар-информ», Магасумов вернулся на военную операцию 19 июля. Он продолжил службу в своем подразделении в должности командира батальона, отмечает «Бизнес Online». До этого Магасумов служил в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Кемеровской области.

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Общество
Ирек Магасумов

В августе 2023 года Магасумов получил звание Героя России. Через несколько дней после награждения военный пошел отмечать получение звания вместе с двумя капитанами в баре в Луганске. Позже к ним присоединились две девушки, одна из которых попросила дать ей пострелять из пистолета. Она дважды выстрелила в сквере около заведения, третий выстрел пришелся ей в грудь.

Магасумов не признал свою вину. При этом Mash писал, что, по версии следствия, военный в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в девушку. В итоге суд приговорил его к 11 годам заключения в колонии строгого режима и лишил звания Героя России, но сохранил звание подполковника.

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