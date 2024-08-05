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Индия объявила о повышении уровня тревоги на границе с Бангладеш

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters
Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Пограничные силы безопасности Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш на фоне беспорядков в последней, сообщает The times of India.

«Пограничные силы безопасности (the Border Security Force — BSF) объявили «повышенную готовность» для всех подразделений вдоль 4 096 км индийско-бангладешской границы», — сообщается в материале.

Накануне восточное командование BSF проверило меры безопасности вдоль индо-бангладешской границы. В тот же день правительство Индии настоятельно рекомендовало гражданам отказаться от поездок в Бангладеш, где возобновились антиправительственные демонстрации и столкновения.

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Фото:Mohammad Ponir Hossain / Reuters

5 августа находившаяся у власти 15 лет премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне длящихся свыше месяца протестов, которые в последнее время сопровождались насилием. Она покинула страну и уехала в Индию.

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