В Приморье из-за ливней 20 населенных пунктов оказались отрезаны от дорог
В Приморском крае из-за продолжительных ливней нарушено транспортное сообщение с 20 населенными пунктами, сообщает пресс-служба МЧС.
«Зафиксировано 26 переливов автодорог, нарушено транспортное сообщение с 20 населенными пунктами. Спасатели организовали работу четырех лодочных переправ», — говорится в сообщении.
Речь идет о населенных пунктах Партизанского, Чугуевского, Яковлевского, Красноармейского, Ольгинского, Тернейского округов и Дальнереченского района, уточнили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, в 15 муниципалитетах края действует ограничение движения.
В конце июля в 14 муниципалитетах края ввели режим ЧС. 4 августа такой же режим ввели в Чугуевском округе. По данным МЧС, на 5 августа 482 приусадебных участка в регионе остаются подтопленными, также зафиксировано 26 переливов автодорог.
Сотрудники ведомства оказывают адресную помощь местным жителям. На месте работают порядка ста специалистов и 35 единиц техники.
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