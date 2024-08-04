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Наводнения в России ,  
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В Чугуевском округе Приморья из-за паводков ввели режим ЧС

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Наводнения в России
Фото: Администрация Чугуевского муниципального округа
Фото: Администрация Чугуевского муниципального округа

В Чугуевском округе Приморского края из-за ухудшения паводковой обстановки введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера, сообщила администрация муниципального образования.

«На территории Чугуевского округа введен режим «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера. Такое решение было принято в ходе заседания оперативного штаба», — сообщили в администрации.

Село Березовка в округе отрезано из-за повреждения подъездных путей к мосту через реку Светлую и размыва дорожного полотна на дороге Извилинка — Березовка. Также затруднен проезд в села Архиповка, Верхняя Бреевка, Заветное, Павловка, Полыниха, Тополевый и Ясное.

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Администрация отметила, что в населенных пунктах есть необходимый запас медикаментов и продуктов первой необходимости, а в округе были развернуты пункты временного размещения. Позже там сообщили, что к утру 4 августа по-прежнему оставались подтопленными придомовые территории в селах Новомихайловка, Уборка, Самарка, Заветное, Кокшаровка, Шумный, Пшеницыно и Ясное. Проезд возможен на высокопроходимом транспорте, предупредили в администрации.

Причиной ухудшения паводковой ситуации стали сильные дожди в начале августа. Ранее режим ЧС ввели в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. Проблемы с паводком наблюдаются также в Челябинской области и Бурятии.

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паводки Приморский край чрезвычайная ситуация
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