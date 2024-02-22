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В США вынесли первый приговор по закону Родченкова

В США вынесли первый приговор с тюремным сроком по закону Родченкова
Обвиняемый врач признал, что приобрел и раздал запрещенные вещества легкоатлетам перед Олимпиадой в Токио-2020, заменив этикетки на поддельные
Григорий Родченков
Григорий Родченков (Фото: Global Look Press)

Американский терапевт Эрик Лира приговорен к трем месяцам тюремного заключения за распространение допинга. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью‑Йорка.

Лира признал, что приобрел и раздал запрещенные вещества легкоатлетам перед Олимпиадой в Токио-2020, заменив этикетки на поддельные. Одной из его клиенток была нигерийская бегунья Блессинг Окагбаре. Призер Олимпиады-2008 и чемпионатов мира была дисквалифицирована в ходе Игр-2020 из-за положительной пробы. Она получила 11-летнюю дисквалификацию.

Лира стал первым в истории обвиняемым по «закону Родченкова». Помимо тюремного срока, Лира получил год под надзором и штраф в размере $16,4 тыс.

«Закон Родченкова», названный в честь главного информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, вступил в силу в США в декабре 2020 года после подписания на тот момент президентом страны Дональдом Трампом. Он касается всех крупных международных спортивных состязаний, в которых участвуют американские спортсмены, а также тех случаев, когда соревнования спонсируются компаниями, ведущими бизнес в США.

Закон предполагает уголовную ответственность за участие в подкупе с целью повлиять на крупные международные спортивные соревнования путем применения запрещенных веществ или методов, а также «возмещение ущерба для жертв таких сговоров». Помимо этого документ предусматривает защиту информаторов от ответных мер против них.

В 2016 году Григорий Родченков, экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории, сообщил о массовом использовании российскими спортсменами допинга во время Олимпийских игр 2014 года. По итогам расследований WADA и Международного олимпийского комитета, в том числе основанных на сведениях Родченкова, Россию отстранили от участия в зимней Олимпиаде 2018 года, а некоторые российские спортсмены — участники Игр последних лет лишились своих наград. Российские власти неоднократно отрицали обвинения Родченкова.

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Руслан Алиев
приговор допинг Григорий Родченков США WADA
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