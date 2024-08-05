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ТАСС узнал о заключении под стражу замначальника ГУ МЧС по Кубани

ТАСС: замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко заключили под стражу
Сергей Симоненко
Сергей Симоненко (Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю)

Басманный суд Москвы отправил под стражу замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю полковника Сергея Симоненко, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — уточнил собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Басманного суда Москвы.

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Полковника задержали 1 августа на рабочем месте. В отношении Симоненко возбудили уголовное дело, его расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета. Ранее его проверяли на причастность к коррупции и покушению на убийство и поджогам.

Источник в окружении Симоненко сообщил ТАСС, что он претендовал на пост главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Эта должность оставалась вакантной с сентября 2023 года, когда задержали генерал-майора внутренней службы Олега Волынкина по делу о коррупции (сейчас он находится под домашним арестом).

Сам Симоненко стал заместителем начальника ГУ МЧС по Кубани в октябре 2023 года, до этого он возглавлял отдел технического обеспечения главка, а в июне—июле 2024 года он временно исполнял обязанности главы регионального ГУ МЧС.

После этого, в середине июля, прокуратура потребовала от МЧС уволить Симоненко по отрицательным мотивам.

Генпрокуратура России потребовала изъять имущество Симоненко. Ответчиками по иску, поданному ведомством, выступают сам замначальника и его родственники: жена, две дочери, зять и отец. В правоохранительных органах ТАСС пояснили, что у них обнаружили имущество, не подтвержденное легальными доходами. В ходе проверок на банковских счетах Симоненко и его членов семьи нашли 250 млн руб., а у них в собственности обнаружилось более 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей, в том числе премиум-класса.

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