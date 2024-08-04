«РИА Новости» узнало о новых допросах по делу Тимура Иванова
Следствие может изменить или дополнить ранее предъявленные обвинения бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, после изучения всех доказательств и новых допросов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.
Согласно им, следователь, говоря о продлении срока следствия, подчеркнула необходимость изучения доказательств и дальнейшего проведения допросов, в том числе бизнесмена Сергея Бородина и свидетелей по делу.
По данным агентства, следствие и суд получили показания свидетелей по делу, которые вместе с другими материалами уголовного дела подтвердили причастность Иванова инкриминируемому преступлению. Такие же данные приведены в судебных документах, касающихся другого участника дела, — соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина.
13 июля следствие заявило, что изучит данные о телефонных разговорах Иванова. В тот же день стало известно, что в этом деле могут появиться новые обвиняемые.
В конце июля Тверской суд Москвы арестовал бывшего генерального директора «Военно-строительной компании» (ВСК) Андрея Белкова, работу которого курировал Иванов.
Белкова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия, — ч. 2 ст. 285.4 Уголовного кодекса. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Белков подал апелляцию в суд.
Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте, его обвинили в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. По статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) экс-замглавы Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы. В июне его уволили по утрате доверия.
По версии следствия, чиновник помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-замминистра вину не признает. По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.
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