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Дело Тимура Иванова ,  
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«РИА Новости» узнало о новых допросах по делу Тимура Иванова

«РИА Новости»: следствие получило показания свидетелей по делу Тимура Иванова
Сюжет
Дело Тимура Иванова

Следствие может изменить или дополнить ранее предъявленные обвинения бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, после изучения всех доказательств и новых допросов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

Согласно им, следователь, говоря о продлении срока следствия, подчеркнула необходимость изучения доказательств и дальнейшего проведения допросов, в том числе бизнесмена Сергея Бородина и свидетелей по делу.

По данным агентства, следствие и суд получили показания свидетелей по делу, которые вместе с другими материалами уголовного дела подтвердили причастность Иванова инкриминируемому преступлению. Такие же данные приведены в судебных документах, касающихся другого участника дела, — соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина.

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13 июля следствие заявило, что изучит данные о телефонных разговорах Иванова. В тот же день стало известно, что в этом деле могут появиться новые обвиняемые.

В конце июля Тверской суд Москвы арестовал бывшего генерального директора «Военно-строительной компании» (ВСК) Андрея Белкова, работу которого курировал Иванов.

Белкова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия, — ч. 2 ст. 285.4 Уголовного кодекса. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Белков подал апелляцию в суд.

Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте, его обвинили в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. По статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) экс-замглавы Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы. В июне его уволили по утрате доверия.

По версии следствия, чиновник помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-замминистра вину не признает. По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

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