Премьер Бранденбурга Войдке: мы должны как можно скорее обеспечить мир в Европе

Премьер германского Бранденбурга выступил за мир между Россией и Украиной

Премьер-министр немецкой федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (СДПГ) выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии в городе Шведт.

Войдке отметил, что в Европе боевые действия продолжаются два с половиной года. «Я ожидаю, что федеральное правительство приложит все возможные дипломатические усилия быстрее <...> Нам нужны эти контакты: мы должны обеспечить, чтобы мир в Европе восторжествовал как можно скорее», — приводит его слова агентство Tagesspiegel.

Издание отмечает, что Бранденбург «традиционно имеет тесные связи с Россией».

Президент России Владимир Путин 14 июня изложил российские условия запуска мирного процесса с Украиной. В частности это вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание регионов и снятие санкций.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал ультиматумом предложение Путина о прекращении огня. Киев считает возможными переговоры только на основе предложенной им «формулы мира», которая предусматривает возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск.

Позднее, 21 июля, Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России. Однако украинский лидер отметил, что Киев должен добиться возвращения всех территорий дипломатическим путем с помощью давления, которое Запад будет оказывать на Москву.