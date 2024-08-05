Премьер германского Бранденбурга выступил за мир между Россией и Украиной
Премьер-министр немецкой федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (СДПГ) выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии в городе Шведт.
Войдке отметил, что в Европе боевые действия продолжаются два с половиной года. «Я ожидаю, что федеральное правительство приложит все возможные дипломатические усилия быстрее <...> Нам нужны эти контакты: мы должны обеспечить, чтобы мир в Европе восторжествовал как можно скорее», — приводит его слова агентство Tagesspiegel.
Издание отмечает, что Бранденбург «традиционно имеет тесные связи с Россией».
Президент России Владимир Путин 14 июня изложил российские условия запуска мирного процесса с Украиной. В частности это вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание регионов и снятие санкций.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал ультиматумом предложение Путина о прекращении огня. Киев считает возможными переговоры только на основе предложенной им «формулы мира», которая предусматривает возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск.
Позднее, 21 июля, Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России. Однако украинский лидер отметил, что Киев должен добиться возвращения всех территорий дипломатическим путем с помощью давления, которое Запад будет оказывать на Москву.
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