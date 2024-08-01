Трамп заявил, что Харрис «отправляли» предотвратить конфликт

Вице-президента США Камалу Харрис «отправляли» предотвратить украинский конфликт, заявил американский экс-президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

«Кто-нибудь может представить себе, что она ведет дела с председателем КНР Си Цзиньпином? Он яростный человек. Вы знаете, что ее отправляли иметь дело с [президентом России Владимиром] Путиным, чтобы удержать его от вторжения на Украину?» — сказал он (цитата по ТАСС). Когда именно это произошло, политик не уточнил.

Трамп также заявил, что если бы тогда он был президентом США, то Путин «не сделал бы этого». Ранее он не раз говорил, что способен остановить конфликт России и Украины за сутки.

Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп, кандидатом в вице-президенты он выбрал сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса.