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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что Харрис «отправляли» предотвратить конфликт

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США

Вице-президента США Камалу Харрис «отправляли» предотвратить украинский конфликт, заявил американский экс-президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

«Кто-нибудь может представить себе, что она ведет дела с председателем КНР Си Цзиньпином? Он яростный человек. Вы знаете, что ее отправляли иметь дело с [президентом России Владимиром] Путиным, чтобы удержать его от вторжения на Украину?» — сказал он (цитата по ТАСС). Когда именно это произошло, политик не уточнил.

Трамп также заявил, что если бы тогда он был президентом США, то Путин «не сделал бы этого». Ранее он не раз говорил, что способен остановить конфликт России и Украины за сутки.

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Дональд Трамп

Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп, кандидатом в вице-президенты он выбрал сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса.

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Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
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