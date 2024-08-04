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Пожар в промзоне Азова локализовали

МЧС: пожар на складе в промзоне Азова локализован на площади 5 тыс. кв. м
Фото: МЧС России по Ростовской области
Фото: МЧС России по Ростовской области

Пожар на складе автопокрышек в ростовском городе Азов локализовали на площади 5 тыс. кв. м, сообщило МЧС в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что информация о пострадавших не поступала. К тушению пожара привлечены 120 человек, на место выехала мобильная лаборатория для замера воздуха.

Сообщения о крупном пожаре в Азове начали появляться около 17:00 мск. В МЧС рассказали, что на улице Дружбы загорелись мусор и покрышки на открытой территории. Ростовский губернатор Василий Голубев уточнил, что возгорание произошло на складе автопокрышек, и предупредил об угрозе распространения огня на соседние объекты, в том числе на склад горюче-смазочных материалов.

Пожар в промзоне Азова локализовали
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Местное издание «Тютина» отмечало, что пожар произошел в районе нефтебазы. По информации портала 161.RU, столб черного дыма, который поднялся с места возгорания, был виден жителям Батайска и западной части Ростова.

В Азове произошел крупный пожар на складе в промзоне
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Накануне, 3 августа, склад загорелся в Каменском районе Ростовской области. Причиной пожара стала атака украинских дронов. В результате удара загорелись емкости с топливом, повреждения также получил склад в Морозовском районе.

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