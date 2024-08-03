Спасатели потушили пожар на складе в Ростовской области после атаки БПЛА

Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Спасатели потушили пожар на складе в Каменском районе Ростовской области, сообщил глава администрации Каменского района Владимир Савин.

«Благодаря слаженной работе служб экстренного реагирования пожар на складском объекте в Каменском районе ликвидирован», — написал он в телеграм-канале.

Пожар на складе возник в результате атаки украинских дронов, которая произошла ночью 3 августа, тогда загорелись емкости с топливом. Огонь тушили более 90 человек. Повреждения также получил склад в Морозовском районе.

Ростовскую область в течение ночи атаковали 55 беспилотников. Обстрелам подверглись также Курская, Воронежская области, Краснодарский край. В Белгородской области произошел взрыв на нефтебазе в Губкинском городском округе, там загорелся резервуар, а в Орловской два дрона попали в жилой дом.