На складе автопокрышек в Азове произошел пожар на площади 5 тыс. кв. м

В Азове произошел крупный пожар на складе в промзоне

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В Азове загорелись мусор и покрышки, огонь перекинулся на склад, сообщило МЧС в телеграм-канале.

Возгорание произошло по адресу: улица Дружбы, 44. Площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м, его тушат около 90 сотрудников МЧС.

Ростовский губернатор Василий Голубев уточнил, что крупное возгорание произошло на складе автопокрышек. «Есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ (горюче-смазочных материалов. — РБК)», — отметил он. По его словам, к тушению привлечены 34 человека.

Местное издание «Тютина» пишет, что пожар произошел в районе нефтебазы. Портал 161.RU опубликовал видео, на котором видно горящий ангар. По информации издания, столб черного дыма, который поднялся с места возгорания, виден жителям Батайска и западной части Ростова.

Накануне, 3 августа, в Каменском районе Ростовской области произошел пожар на складе после атаки украинских дронов. Там загорелись емкости с топливом, повреждения также получил склад в Морозовском районе. Голубев сообщал, что регион в течение ночи атаковали 55 беспилотников.