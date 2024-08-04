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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров заявил о массовом притоке добровольцев в Чечне

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В Чечне так много добровольцев, желающих отправиться в зону боевых действий на Украине, что их не успевают обучать, заявил глава республики Рамзан Кадыров в эфире «России 1».

«Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять (на военную операцию. — РБК). Очень много добровольцев», — сказал он (цитата по ТАСС).

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В конце июля Кадыров сообщил, что с момента начала военной операции на Украине в зону боевых действий были отправлены около 18,6 тыс. добровольцев из Чечни.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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