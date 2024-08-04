Рогозин обвинил ВСУ в поджогах лесов
В Запорожской и Херсонской областях украинские военные регулярно устраивают поджоги лесов, сообщил в телеграм-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
«Чтоб отдавить нас от берега Днепра, лишить наш личный состав, артиллерию и позиции ПВО естественного укрытия, противник в Запорожской и Херсонской областях систематически поджигает леса», — написал он.
По его словам, в результате пожаров «погибают боры, дубравы, рощи», тушить же их некому, так как «все простреливается».
В начале июля директор Голопристанского лесоохотничьего хозяйства в Херсонской области Сергей Лукьян заявил, что пожарные лесничеств региона ежедневно тушат около пяти возгораний. По его словам, большинство из них возникает в результате атак украинских дронов.
Запорожская и Херсонская области вместе с ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года. Часть населенных пунктов регионов продолжают находиться под контролем Киева.
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