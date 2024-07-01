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Военная операция на Украине ,  
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Рогозин счел подозрительной тактику ВСУ в районе запорожской Васильевки

Сюжет
Военная операция на Украине
Рогозин рассказал, что в этом районе украинские силы используют ударные дроны «Баба-яга» при попытках «заходить в тыл» российских позиций и для поджигания полей и лесополос. Он отметил, что ему «не нравится» такая тактика ВСУ
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украина активно использует ударные дроны на васильевском участке запорожского направления, рассказал в телеграм-канале сенатор от региона Дмитрий Рогозин.

По его словам, ВСУ применяют беспилотники типа «Баба-яга» вдоль берега бывшего Каховского водохранилища (город Васильевка находится вблизи его «берегов»), и оттуда пытаются «заходить в тыл» российских позиций. Днем же эти дроны используются для поджигания полей.

«Таким образом, враг начал «разминирование» этого участка фронта, провоцируя пожары на полях и в лесополосах.<...> Военным специалистам такая тактика ВСУ должна о чем-то говорить. Не нравится мне все это», — написал Рогозин.

Рогозин пояснял, что «Баба-яга» представляет собой ударный беспилотник, который может нести до шести боеприпасов, он летает со скоростью около 60 км/ч. Рядом с ней летит FPV-дрон, который может пикировать на цель и сбрасывать боеприпасы на нее. По словам сенатора, такой дрон более скоростной и «шустрый», но у него быстрее садится аккумулятор, тогда он возвращается на базу, а его сменяет новый. «Бабу-ягу» могут сопровождать и дроны-камикадзе.

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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Около двух недель назад, 18 июня, сенатор рассказывал, что дроны «Баба-яга» украинские военные стали использовать «ночью только для дистанционного минирования» всех прифронтовых дорог под контролем России. «Так обычно делается перед наступлением», — отмечал он.

Минобороны России в сводке на 1 июля сообщило, что в Запорожской области было нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах Работино и Новопокровка — они расположены к востоку от Васильевки, недалеко от города Орехов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дмитрий Рогозин Запорожская область ВСУ Украина
Дмитрий Рогозин фото

Дмитрий Рогозин

политик, сенатор от Запорожья
21 декабря 1963 года
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