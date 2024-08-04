МИД исключил односторонние уступки Западу со стороны России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Москва считает невозможными односторонние уступки Западу для урегулирования конфликта на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Время односторонних уступок Москвы осталось бесповоротно в прошлом. Никогда в дальнейшем даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, Евросоюзом <...> никакие односторонние уступки с нашей стороны предоставлены Западу не будут», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).

По словам замминистра, без взаимовыгодных предложений ни о каких договоренностях речь идти не может.

В июле США анонсировали «эпизодическое» размещение на территории Германии дальнобойного оружия. Путин говорил, что Россия перестанет в таком случае выполнять мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности. 4 августа Рябков заявил, что Россия может развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на действия стран Запада.

Ранее дипломат указал, что Вашингтон и Берлин, планируя установить американское дальнобойное вооружение в Германии, «выбросят деньги на ветер». По его словам, западные государства упорствуют в своих заблуждениях и понесут наказание.