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Военная операция на Украине ,  
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МИД исключил односторонние уступки Западу со стороны России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Москва считает невозможными односторонние уступки Западу для урегулирования конфликта на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Время односторонних уступок Москвы осталось бесповоротно в прошлом. Никогда в дальнейшем даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, Евросоюзом <...> никакие односторонние уступки с нашей стороны предоставлены Западу не будут», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).

По словам замминистра, без взаимовыгодных предложений ни о каких договоренностях речь идти не может.

Рябков: «Запад упорствует в своих заблуждениях и будет наказан»
Политика
Сергей Рябков

В июле США анонсировали «эпизодическое» размещение на территории Германии дальнобойного оружия. Путин говорил, что Россия перестанет в таком случае выполнять мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности. 4 августа Рябков заявил, что Россия может развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на действия стран Запада.

Ранее дипломат указал, что Вашингтон и Берлин, планируя установить американское дальнобойное вооружение в Германии, «выбросят деньги на ветер». По его словам, западные государства упорствуют в своих заблуждениях и понесут наказание.

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