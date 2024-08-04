МИД исключил односторонние уступки Западу со стороны России
Москва считает невозможными односторонние уступки Западу для урегулирования конфликта на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
«Время односторонних уступок Москвы осталось бесповоротно в прошлом. Никогда в дальнейшем даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, Евросоюзом <...> никакие односторонние уступки с нашей стороны предоставлены Западу не будут», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).
По словам замминистра, без взаимовыгодных предложений ни о каких договоренностях речь идти не может.
В июле США анонсировали «эпизодическое» размещение на территории Германии дальнобойного оружия. Путин говорил, что Россия перестанет в таком случае выполнять мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности. 4 августа Рябков заявил, что Россия может развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на действия стран Запада.
Ранее дипломат указал, что Вашингтон и Берлин, планируя установить американское дальнобойное вооружение в Германии, «выбросят деньги на ветер». По его словам, западные государства упорствуют в своих заблуждениях и понесут наказание.
Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС
Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова
Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера
ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram