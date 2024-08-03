 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Обмен заключенными ,  
0 

Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал об условиях в тюрьмах США

Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что его дважды чуть не убили в США
Сюжет
Обмен заключенными
Роман Селезнев
Роман Селезнев (Фото: РИА Новости)

Осужденный в США за кибермошенничество россиянин Роман Селезнев рассказал, что его дважды чуть не убили в тюрьме, а условия содержания назвал плохими. С таким заявлением он выступил в эфире «Первого канала».

По словам Селезнева, его «похитили» с Мальдивских островов, привезли в США, «посадили в карцер и обращались очень плохо». После этого он сменил несколько тюрем, а в одной из них — в Атланте — все заключенные носили ножи. «Дня не было, чтобы кто-то кого-то не порезал. Я старался от них держаться [подальше], но пару случаев было, что меня чуть не убили там», — сказал Селезнев.

Россиянин отметил, что администрация учреждений «будила его каждые два часа», «заставляла отмечаться», «включала свет как прожектор». Он также назвал плохими условия содержания и питание.

Кремль раскрыл детали «сложного» обмена заключенными
Политика
Фото:Кирилл Зыков / Sputnik / Reuters

1 августа Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными в Турции. В сделке приняли участие 26 человек. В результате в Россию вернулись десять человек, в Германию уехали 13, в США — трое.

Селезнев — сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Американские спецслужбы задержали его на Мальдивах в 2014 году, а в 2017-м приговорили к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество, в том числе кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций. Власти США оценили ущерб от действий Селезнева в $170 млн.

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Россия США обмен заключенными кибермошенничество тюрьма
Материалы по теме
Трамп назвал обмен заключенными с США «победой Путина»
Политика
Путин поблагодарил Лукашенко за содействие при организации обмена
Политика
Кремль раскрыл детали «сложного» обмена заключенными
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
В детском лагере в Калининградской области произошло массовое отравлениеОбщество, 14:42
В «связанном» с ЧВК «Вагнер» поджоге в Лондоне обвинили еще двух человекПолитика, 14:35
Двое человек были ранены в результате атаки города ШебекиноПолитика, 14:25
Толпа избила чемпиона России и Европы по боксу в ФеодосииСпорт, 14:15
В Москве нашли тигренка, которого возили в переноске по городу. ВидеоОбщество, 14:13
Свердловский губернатор доложил Путину о спасении людей в Нижнем ТагилеПолитика, 14:01
Рублев попросил прощения. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рублев объяснил удаление поста о гендерном скандале в боксе на ОлимпиадеСпорт, 13:38
Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал об условиях в тюрьмах СШАПолитика, 13:30
В Белгороде в четвертый раз за день объявили ракетную опасностьПолитика, 13:27
Белорус Золотой выиграл серебро в академической гребле на ОлимпиадеСпорт, 13:21
Мадуро допустил передачу прав на разработку нефти и газа странам БРИКСБизнес, 13:15
Bloomberg узнал о падении экспорта нефти Urals до минимума за 19 месяцевБизнес, 13:14
Спасатели потушили пожар на складе в Ростовской области после атаки БПЛАПолитика, 12:59