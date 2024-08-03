Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал об условиях в тюрьмах США
Осужденный в США за кибермошенничество россиянин Роман Селезнев рассказал, что его дважды чуть не убили в тюрьме, а условия содержания назвал плохими. С таким заявлением он выступил в эфире «Первого канала».
По словам Селезнева, его «похитили» с Мальдивских островов, привезли в США, «посадили в карцер и обращались очень плохо». После этого он сменил несколько тюрем, а в одной из них — в Атланте — все заключенные носили ножи. «Дня не было, чтобы кто-то кого-то не порезал. Я старался от них держаться [подальше], но пару случаев было, что меня чуть не убили там», — сказал Селезнев.
Россиянин отметил, что администрация учреждений «будила его каждые два часа», «заставляла отмечаться», «включала свет как прожектор». Он также назвал плохими условия содержания и питание.
1 августа Россия и страны Запада провели масштабный обмен заключенными в Турции. В сделке приняли участие 26 человек. В результате в Россию вернулись десять человек, в Германию уехали 13, в США — трое.
Селезнев — сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Американские спецслужбы задержали его на Мальдивах в 2014 году, а в 2017-м приговорили к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество, в том числе кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций. Власти США оценили ущерб от действий Селезнева в $170 млн.
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