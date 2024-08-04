Союзники по НАТО попросили уволить польского генерала
Польского генерала Артура Якубчика решили уволить из штаб-квартиры НАТО из-за расистского поведения, пишет польская газета Rzeczpospolita.
«После запроса союзников продолжается процедура увольнения бригадного генерала А. Якубчика из Международного военного штаба в штаб-квартире НАТО. Это, к сожалению, еще одно роковое кадровое решение наших предшественников», — приводит газета слова пресс-секретаря Министерства обороны Польши Януша Сеймея.
В ведомстве не назвали причину увольнения генерала. Однако, по данным Rzeczpospolita, поводом стало нарушение на конкурсе на должность руководителя отдела разведывательной политики в объединенном департаменте разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО. Якубчик входил в состав отборочной комиссии и отдал предпочтение одному из кандидатов, который был из Польши. Кроме того, генерала обвиняют в расистском поведении, отмечает газета.
Генерал Артур Якубчик был одним из восьми польских генералов, работающих в структурах НАТО.
В конце марта Минобороны Польши решило уволить генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского, командующего Еврокорпусом (объединение войск ЕС) в Страсбурге. В военном ведомстве рассказали, что служба военной контрразведки инициировала контрольное производство по поводу допуска Громадзинского к личной тайне «в связи с получением новой информации об офицере». О какой именно информации идет речь, польское Минобороны не уточнило. Сам генерал, комментируя информацию об увольнении, заявил, что его не в чем винить.
Перед увольнением офицер участвовал в Международной группе помощи Украине в Висбадене, где вместе с американскими военными отвечал за обучение украинских военнослужащих. Москва осуждает военную помощь Киеву.
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