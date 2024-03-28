Минобороны Польши уволило генерала из-за «новой информации» разведки
Минобороны Польши уволило генерала-лейтенанта Ярослава Громадзинского, командующего Еврокорпусом (объединение войск ЕС) в Страсбурге, он должен немедленно вернуться в страну, сообщил пресс-секретарь ведомства Януш Сеймей.
«Служба военной контрразведки инициировала контрольное производство по поводу допуска к личной тайне генерал-лейтенанта Ярослава Громадинского в связи с получением новой информации об офицере», — называет он причину такого решения.
На место Громадзинского назначен новый офицер. Сеймей ссылается на Закон об обороне Родины, принятый в Польше весной. Газета Wyborcza отмечает, что в этом законе говорится, что немедленное увольнение с должности является стандартной процедурой в данной ситуации, хотя и не обязательно означает полное увольнение с военной службы.
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