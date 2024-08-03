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Обмен заключенными ,  
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Захарова предложила США ввести санкции против тюрьмы, где был Селезнев

Сюжет
Обмен заключенными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Белому дому ввести санкции против тюрьмы, где отбывал наказание вернувшийся по обмену россиянин Роман Селезнев.

В своем телеграм-канале она показала фрагмент эфира Первого канала, где Селезнев рассказал об условиях содержания в тюрьме в Атланте. «Там очень ужасно. Все заключенные носят ножи, постоянно они друг друга убивают. Дня не было, чтобы кто-то кого-то не порезал. Я старался от них держаться, но пара случаев было, что меня чуть не убили», — отметил россиянин.

«В этих местах любой страны оказаться никто не мечтает. Но ведь именно Вашингтон несколько десятилетий поучает жизни абсолютно всех: доклады о правах человека в мире, заявления и санкции. Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?» — написала Захарова.

Он подчеркнула, что Селезнева «буквально вытащили с того света — из американской тюрьмы».

Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал об условиях в тюрьмах США
Политика
Роман Селезнев

Селезнев — сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Американские спецслужбы задержали его на Мальдивах в 2014 году, а в 2017 году приговорили к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество, в том числе кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций. Власти США оценили ущерб от действий Селезнева в $170 млн. 1 августа 2024 года он вернулся в Россию в рамках масштабного обмена заключенными со странами Запада.

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Мария Захарова Роман Селезнев США обмен заключенными санкции тюрьма
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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